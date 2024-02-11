“كناص” يُصدر بيانا هاما لفائدة المصابين بالأمراض السرطانية

دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (cnas-كناص)، في بيان له، أمس السبت، الأشخاص المصابين بالأمراض السرطانية، غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية، إلى التوجه لأقرب هيكل دفع تابع للصندوق بولاية اقامتهم، و ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّن لهم إجتماعيا.

و تتمثل الوثائق التي يجب على المعنيين أن يكونوا مرفوقين بها حسب بيان الـ”كناص”، في شهادة طبية مُحرّرة من قبل طبيب مختص تثبت الإصابة بمرض سرطاني، نسخة من بطاقة الهوية وصورة شمسية وذلك للحصول على بطاقة الشفاء التي تسمح لهم بالاستفادة من الدواء الموصوف لهم في إطار نظام الدفع من قبل الغير لدى الصيادلة المتعاقدين.

شرف الدين عبد النور

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