كناص يتوج بجائزة التميز الخاص للابتكار الدولية

18 مايو، 2023
For the first time ever, a Special Distinction for Innovation was awarded as part of a good practices competition. The winner of this special distinction was the National Social Insurance Fund for Employees (Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salaries) of Algeria for the good practice “Electronic medical records”.

توج الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بجائزة التميز الخاص للابتكار، عن مشروع “البطاقة الطبية الالكترونية”، الممنوحة من قبل المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) عن مسابقة الممارسات الفضلى لإفريقيا.

وحسب بيان للكناس، فإن التتويج جاء بمناسبة انعقاد المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لأفريقيا بأبيدجان -كوت ديفوار -خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 ماي 2023.

كما تحصل الصندوق على شهادتي استحقاق مع تأشير خاص عن مشروعي ترقية التواصل مع الأشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا فضاء الهناء، بالإضافة إلى شهادة استحقاق عن مشروع “الشباك الجواري المتنقل”.

وتسلم الشهادات المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، قوادرية نذير، خلال مشاركته في هذه الاحتفالية.

ويعتبر هذا التتويج إنجازا وطنيا قيما على المستوى الدولي، والذي يضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققها الصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا يعد أكبر وأهم حدث للضمان الاجتماعي بالمنطقة ويضم حوالي 400 مشاركا.

كما يعد أنه فرصة تاريخية لتبادل المعارف والخبرات والدراسات فيما بين الدول الأعضاء، وتعزيزا للروابط في مجال الضمان الاجتماعي.

رمزي أحمد توميات

18 مايو، 2023

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