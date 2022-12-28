”كناب-بنك” يطلق 13 شباك جديد خاص بالصيرفة الإسلامية

28 ديسمبر، 2022

أعلن اليوم الأربعاء الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط ”كناب-بنك”، أنه في إطار توسيع شبكة توزيعه تم اطلاق 13 شباكا جديدا خاصا بالصيرفة الاسلامية على مستوى وكالاته.

وحسب بيان للبنك العمومي، فإن هذه الشبابيك ستفتتح على مستوى وكالات عين ولمان ولاية سطيف. وندرومة وايمامة وتلمسان ولاية تلمسانؤ و عنابة، والطارف، والأبيار وسيدي يحيى القبة وشراقة والعاشور بالجزائر العاصمة. ومازونة غليزان، وسور الغزلان البويرة.

وأضاف ذات البيان، أن فتح هذه الشبابيك يضاف إلى تلك الشبابيك الميدانية التي دخلت الخدمة منذ نوفمبر 2020. وسيسمح للبنك ببلوغ 81 شباكا للصيرفة الاسلامية، موزعة على التراب الوطني، وتغطي 44 ولاية.

رمزي أحمد توميات

28 ديسمبر، 2022

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