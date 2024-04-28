عون يشرف على تصدير كمية ضخمة من الأنسولين إلى السعودية

عون يشرف على تصدير كمية ضخمة من الأنسولين إلى السعودية

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على ثاني عملية تصدير للأنسولين إلى المملكة العربية السعودية بعد العملية الأولى التي كانت من موقع إنتاجها بتيزي وزو نحو ليبيا.

وأكد عون ، أن 60 بالمائة من الأنسولين مصنوعة في الجزائر، ومتوفرة بكل الأنواع حيث سيتم تصدير 2,5 مليون قلم الأنسولين إلى المملكة العربية السعودية على ثلاث دفعات. برقم أعمال يبلغ 11 مليون يورو.

هذا وقد تمت أول عملية تصدير إلى ليبيا لمادة الميتفورمين في نوفمبر 2023 كما خفضت الشركة فاتورة استيراد أقلام الانسولين بمقدار 49 مليون دولار خلال عام كامل.

وساهم تخفيض أسعار أقلام الأنسولين في توفير 17 مليون يورو للصندوق الوطني للعمال للأجراء (cnas).

واشار نائب رئيس مواقع إنتاج نوفو نورديسك، الى أت توقعات الإنتاج في عام 2025 ستكون في حدود 57 مليون وحدة. لتغطي بشكل واسع احتياجات السوق المحلية وتوقعات التصدير

رمزي أحمد توميات