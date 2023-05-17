توقيف 902 شخصا وضبط كميات من المتفجرات ومعدات تفجير

17 مايو، 2023

تمكنت مفارز للجيش  من توقيف 902 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام. وضبط 35 مركبة و282 مولدا كهربائيا و197 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.ذ، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني

وحسب نص البيان فقد تم توقيف 13 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و7 بنادق صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ25 طن.

بالإضافة إلى 14 قنطار من مادة التبغ و6850 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ15445 لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 92 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني

رمزي أحمد توميات

17 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

تنظيم الطبعة الخامسة للصالون الدولي “تكستيل- إكسبو”من الـ19 إلى الـ21 ديسمبر

17 ديسمبر، 2022

تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية

26 فبراير، 2021

الإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يدين بشدة الممارسات المشينة والوحشية التي تطال النساء الصحراويات بالمناطق المحتلة

21 أبريل، 2022

تأجيل محاكمة هدى فرعون إلى 20 سبتمبر المقبل

30 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: