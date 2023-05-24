توقيف 1028 شخصا وضبط كميات من المتفجرات ومعدات تفجير

24 مايو، 2023

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وإن ﭭزام وجانت، 1028 شخصا وضبطت 20 مركبة و164 مولدا كهربائيا و176 مطرقة ضغط و04 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب حسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني.

كما تم توقيف 19 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و07 بنادق صيد، بالإضافة إلى 11 قنطار من مادة التبغ و4362 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

 

24 مايو، 2023

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