كريكو: مليون دينار لعائلات ضحايا الحرائق الأخيرة

كشفت اليوم الأحد، وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر تقديم منح الوفاة لعائلات ضحايا حرائق الغابات مقدرة بمليون دينار جزائري جبرا لخواطر أهاليهم.

وأفادت كريكو خلال زيارتها للولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة، أن الخطوة جاءت لتأكيد دعم الدولة لعائلات الضحايا وجبرا للخواطر بعد المأساة التي عرفتها الجزائر جراء الحرائق.

وشرع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عملية تعويض أهالي ضحايا الحرائق التي مست ولايات الطارف، سوق أهراس، سطيف، قالمة وعنابة.

وللتذكير، فقد خلفت الحرائق المندلعة أواخر شهر أوت الماضي 36 ضحية على مستوى ولاية الطارف، حيث تزامن نشوب ألسنة النار مع جولات سياحية بالحظيرة الغابية بالولاية وهو ما تسبب في تيهانهم ورفع عدد الضحايا.

ليديا كبيش

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