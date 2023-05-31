كريكو: حقوق الطفل في الجزائر محمية بقوة الدستور

شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأربعاء، على أن حقوق الطفل في الجزائر مجسدة ومحمية بقوة الدستور.

وقالت كريكو، على هامش مشاركتها في أشغال المؤتمر السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل العربي الذي نظمته جامعة الدول العربية: “مسألة حماية الطفولة وترقيتها تكتسي أهمية بالغة تبرز في السياسات الوطنية لكل دولة”.

وأوضحت ذات المتحدثة أنه “تجسيدا لهذه الأحكام الدستورية وتوافقا مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية وترقية حقوق الطفل. جاء القانون المتعلق بحماية الطفل مضيفة بالقول أن “بلادنا حرصت على استحداث العديد من الآليات التي من شأنها توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة”.

وأكدت وزيرة التضامن على توفير مؤسسات التربية والتعليم المتخصص الموجهة لفائدة الأطفال من ذوي الهمم. بهدف إدماجهم الاجتماعي ببرنامج مكيفة وآليات مساعدة للأسر المعوزة موضحة ان كل هذه الجهود تتم في إطار “متكامل ومتناسق” بين مختلف القطاعات والهيئات الوطنية المعنية بمسألة الطفولة.

في حين ثمنت كريكو الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية بخصوص البرامج المسطرة لصالح الطفولة.

رمزي أحمد توميات

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