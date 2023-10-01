كأول زيارة خارجية رسمية له… رئيس الحكومة التونسية يحل بالجزائر يوم الأربعاء

1 أكتوبر، 2023

من المنتظر أن يقوم رئيس الحكومة التونسي، أحمد الحشاني، بزيارة إلى الجزائر يوم الأربعاء الموافق لـ 4 أكتوبر 2023، لتكون كأول زيارة خارجية رسمية له منذ تعيينه في أوت الماضي.

وتندرج هذه الزيارة حسب وسائل إعلام تونسية، ضمن دعم مسار إرساء شراكة استراتيجية بين الجزائر وتونس، حيث من المقرر أن يترأس الوزير الأول أيمن عبد الرحمن رفقة رئيس الحكومة التونسي اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها الـ 22 خلال زيارته التي ستدوم يومين.

ويرتقب أن تتوج أعمال اللجنة العليا المشتركة بالإعلان عن مشاريع استثمارية مشتركة، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية في عدد من المجالات خاصة منها التجارية، الديوانية، الصناعية، الطاقية، السياحية، الاجتماعية.

بالإضافة الى مجال التعاون الأمني والعسكري وفي مجالات النقل والبنية التحتية، التجهيز والتكوين والتعليم العالي.

هذا وقد كانت هذه الاتفاقيّات قد تمت مناقشتها ودراستها في إطار سلسلة من اجتماعات اللجان الفرعية الفنية والقطاعية المشتركة جرت بين البلدين خلال الفترة الماضية

آخرها اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة المبادلات التجارية الذي انعقد بتونس، وترأسته كل من وزير التجارة الطبيب زيتوني ونظيرته التونسية كلثوم بن رجب يوم 15 سبتمبر الماضي.

أما عن مشاريع التعاون المشتركة التي ستعرض على اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فتتمثل أبرزها في تنمية الشريط الحدودي وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار وإحياء مشروع إحداث مناطق التبادل الحرّ الذي تأخّر تنفيذه منذ توقيع الاتفاق الأوّلي في شأنه سنة 1994 ضمن حزمة اتفاقيات أخرى.

في المقابل ستبحث اللجنة العليا المشتركة في إمكانية بعث مشاريع صناعية مشتركة بالمناطق الحدودية بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري، وتسهيل ولوج السلع والخدمات، وتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي

ومن غير المستبعد كذلك الاتفاق على تفعيل النقل الحديدي والبرّي، فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي وتقييمه في ظل منظومة شاملة ومتكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين الجزائر وتونس.

رمزي أحمد توميات

 

1 أكتوبر، 2023

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