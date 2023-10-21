قيادة الدرك الوطني تعلن عن غلق مؤقت للطريق السيار شرق غرب

كشفت قيادة الدرك الوطني، عن غلق مؤقت للطريق السيار شرق غرب بالضبط على مستوى مُحول يلل الرابط بين ولايتي غليزان ومعسكر.

وحسب صفحة طريقي التابعة للدرك الوطني، فإن الغلق المؤقت للطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولايتي غليزان ومعسكر، بالضبط على مستوى مُحول يلل يرجع إلى عبور النقل الاستثنائي.

ووفقا لذات المصدر، يتواجد أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بغليزان في عين المكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق وتسهيل حركة المرور.

رمزي أحمد توميات

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