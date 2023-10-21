قيادة الدرك الوطني تعلن عن غلق مؤقت للطريق السيار شرق غرب

21 أكتوبر، 2023

كشفت قيادة الدرك الوطني، عن غلق مؤقت للطريق السيار شرق غرب بالضبط على مستوى مُحول يلل الرابط بين ولايتي غليزان ومعسكر.

وحسب صفحة طريقي التابعة للدرك الوطني،  فإن الغلق المؤقت للطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولايتي غليزان ومعسكر، بالضبط على مستوى مُحول يلل يرجع إلى عبور النقل الاستثنائي.

ووفقا لذات المصدر، يتواجد أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بغليزان في عين المكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق وتسهيل حركة المرور.

رمزي أحمد توميات

21 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

كريكو: الحكومة تعكف على ضمان حقوق الأطفال وتجسيدها

1 يونيو، 2023

وزارة العدل: تنظيم دورة تكوينية لعناصر شرطة السجون الليبية في الجزائر

16 أكتوبر، 2021

الفريق شنقريحة يعزي عائلة الفقيد المجاهد عثمان بلوزداد

13 يناير، 2022

الخارجية الامريكية : إدارة جو بايدن لم تتخذ اي قرار بشان اعتراف اترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية

4 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: