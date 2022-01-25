قيادة الدرك الوطني تدعو المواطنين الى استرجاع رخص سياقتهم المسحوبة سابقا

25 يناير، 2022
دعت صبيحة اليوم الثلاثاء، قيادة الدرك الوطني المواطنين الى استرجاع رخص سياقتهم المسحوبة سابقا من وحدات الدرك عبر ولايات الوطن.
وقالت قيادة الدرك الوطني في بيان لها:” على المواطنين الذين تم الإحتفاظ برخص سياقتهم من طرف وحدات الدرك الوطني، على إثر ارتكابهم لمخالفات في قانون المرور، التقرب من وحداتنا بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها قصد استرجاعها”.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة المنصوص عليها في الأمر المؤرخ يوم 22 جويلية 2022، والاكتفاء بدفع الغرامات المالية.
ليديا كبيش

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