 قوجيل يُعزي في وفاة رئيس فنلندا الأسبق

قام اليوم الاثنين، رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل، بالتوقيع باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر سفارة جمهورية فنلندا بالجزائر، على سجلّ التعازي، بعد وفاة الرئيس الأسبق لفنلندا، مارتي أهتيساري “Martti Ahtisaari”.

وقال قوجيل: “لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الرّئيس الأسبق لجمهورية فنلندا، مارتي أهتيساري Martti Ahtisaari، يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، بعد مرض عضال، وفي هذا الظرف الأليم، أتقدم باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وباسم الجزائر شعبا وحكومة، بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى سعادتكم وإلى كافة أعضاء سفارة جمهورية فنلندا بالجزائر، ومن خلالكم إلى الحكومة والشعب الفنلندي الصديق وإلى أسرة الفقيد المكلومة”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “سيتذكر الفنلنديون التزام الفقيد وتفانيه في خدمة بلده وكذلك شعوب العالم التي لن تنسى مجهوداته الجبارة المكرسة لخدمة قضايا السلم في العديد من المناطق تحت مظلة الأمم المتحدة، مما جعله يحظى باحترام الجميع ويتوج بجائزة نوبل للسلام، وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...