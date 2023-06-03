قوجيل يُجدد تهاني رئيس الجمهورية لأردوغان بأنقرة

3 يونيو، 2023

جدد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، تهاني وتحيات رئيس الجمهورية لرجب طيب أردوغان، بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية لعهدة رئاسية ثالثة.

وأبرز قوجيل، في تصريح لوكالة الأنباء التركية الأناضول، جودة العلاقات الثنائية المتميزة بين الشعبين والبلدين الشقيقين المتجذرة في التاريخ. وأواصر الأخوة والصداقة الوثقى التي ترجمها التنسيق والتعاون بين قيادتي البلدين.

وللتذكير فقد حل رئيس مجلس الأمة، منتصف نهار اليوم السبت، بأنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

رمزي أحمد توميات

3 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

لعمامرة يُعزّي في وفاة الملاكم الجزائري لوصيف حماني

11 نوفمبر، 2021

الجيش يوقف 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

13 أبريل، 2022

الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون غدا السبت

15 يوليو، 2022

حجز 4014 لتر من الزيت و1030 كيس حليب موجهة للمضاربة بالعاصمة

1 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: