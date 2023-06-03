قوجيل يُجدد تهاني رئيس الجمهورية لأردوغان بأنقرة

جدد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، تهاني وتحيات رئيس الجمهورية لرجب طيب أردوغان، بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية لعهدة رئاسية ثالثة.

وأبرز قوجيل، في تصريح لوكالة الأنباء التركية الأناضول، جودة العلاقات الثنائية المتميزة بين الشعبين والبلدين الشقيقين المتجذرة في التاريخ. وأواصر الأخوة والصداقة الوثقى التي ترجمها التنسيق والتعاون بين قيادتي البلدين.

وللتذكير فقد حل رئيس مجلس الأمة، منتصف نهار اليوم السبت، بأنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

رمزي أحمد توميات

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