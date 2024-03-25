قوجيل يوقّع بمقر السفارة الروسية بالجزائر على سجل التعازي إثر الهجوم الإرهابي بموسكو

قام زوال اليوم الاثنين، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر سفارة روسيا الإتحادية بالجزائر، بالتوقيع على سجّل التعازي، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز “كروكوس سيتي هول” التجاري، بضواحي العاصمة الروسية موسكو، مخلفا العديد من الضحايا، يوم الجمعة 22 مارس الجاري.

وجاء في نصّ التعزية: “تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الاعتداء الارهابي الجبان الذي روع أمن المواطنين في مدينة موسكو وأودى بحياة العشرات من الأرواح البريئة وخلف العديد من الجرحى”.

وأضاف، “إذ نندد بكل قوة وبأشد العبارات بهذا العمل الشنيع الذي لا يمكن تبريره، أتقدم باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وباسم الحكومة والشعب الجزائريين بخالص التعازي وبأصدق عبارات التعاطف والمواساة للشعب الروسي الصديق وحكومته ولأسر الضحايا مع تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل”.

و تابع نص التعزية، “وإذ نجدد إدانتنا للإرهاب بكافة أشكاله ومهما كانت دوافعه، فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة في هذا الظرف العصيب”.

شرف الدين عبد النور

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