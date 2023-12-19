قوجيل يوقّع باسم رئيس الجمهورية على سجلّ التعازي إثر وفاة أمير دولة الكويت

قام بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمقر سفارة دولة الكويت بالجزائر، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتوقيع على سجل التعازي، إثر وفاة أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حسب بيان مجلس الأمة.

وجاء في نصّ التعزية، “تلقت الجزائر، قيادة وشعبا، بالأسى والحزن العميق نبأ انتقال المشمول برحمة الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة”.

و جاء في النص كذلك، “ويعد رحيل سمو الشيخ نواف الأحمد خسارة ليس للكويت فحسب بل للأمة العربية والإسلامية، فقد واصل الفقيد انتهاج سبيل قادة الكويت الذين سبقوه في إرساء أسس التضامن بين الشعوب العربية والإسلامية بالبذل والعطاء، ورفع صوت الاعتدال والحكمة في منطقة تعج بالصراعات وتشتد فيها الاختلافات وتغيب عنها الائتلافات، ناهيكم عن التوسط لحل المشاكل بين الاخوة في العديد من المناسبات. كما أن وقوف الكويت المشهود في عهد فقيد الكويت الراحل مع الشعب الفلسطيني يحسب له كمنافح عن شعب اغتصبت أرضه واشتدت به الأرزاء والألآم والنكبات”.

كما تضمن نص التعزية أيضا، “أمام هذا المصاب الجلل الذي ألم بالشعب الكويتي الشقيق، أتقدم إلى الأسرة الأميرية الكريمة وإلى الشعب الكويتي الشقيق، باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف الأخوية، وأسأل المولى عز وجل أن يكلأ الراحل بشآبيب رحمته وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

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