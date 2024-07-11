قوجيل يوجّه رسالة تعزية إثر وفاة سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر

تنقّل اليوم الخميس، وفد عن مجلس الأمة يتشكل من عيسى نايلي، رئيس لجنة الدفاع الوطني، ومحمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، إلى مقر سفارة فيدرالية روسيا بالجزائر، بتكليف من صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، أين تمّ تقديم واجب التعازي، على إثر وفاة سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف، وتسليم رسالة التعزية الموجهّة من رئيس مجلس الأمة، حسب بيان لمجلس الأمة.

وقال قوجيل في رسالته “تلقيت بعميق الأسى وفائق الحزن نبأ رحيل الفقيد فاليريان شوفاييف Valerian Shuvaev، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر، والدبلوماسي القدير الذي كرّس حياته من أجل خدمة بلده روسيا، وحين مُقامه بالجزائر من أجل الرقيّ بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى مستويات أعلى وآفاق أوسع..

وأضاف رئيس مجلس الأمة في رسالة التعزية “وإنني وأمام هذا الحدث الأليم، وإذ أتقدم إليكم، أنتم أسرته الكريمة، وإلى طاقم سفارة فيدرالية روسيا بالجزائر، ومن خلالكم إلى الشعب الروسي الصديق، باسم السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، وباسمي الخاص بأحرّ التعازي وأبلغ مشاعر التعاطف والمواساة.. فإنني أستحضر بكلّ تقدير الخصال الرفيعة التي كان يتحلى بها الفقيد وحنكته الدبلوماسية المشهود لها، راجياً لكم جميل الصبر وصادق العزاء”.

ش.ن