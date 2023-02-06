قوجيل يعزي رئيس المجلس الوطني التركي

قدم، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، تعازيه لمصطفى شنطوب رئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا. إثر الزلزال الذي ضرب الجمهورية التركية اليوم الاثنين.

و جاء في نص التعزية:”“تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ الزلزال العنيف الذي هزّ صباح اليوم الاثنين بلدكم الشقيق”. و”ما نجم عنه من خسائر معتبرة في الأرواح والممتلكات”.

واضاف قوجيل :””على إثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بالشعب التركي الشقيق، وباسم مجلس الأمة الجزائري وأصالة عن نفسي”. “أتقدم بخالص التعازي لكافة أسر وذوي الشهداء الكرام وللشعب والبرلمان التركيين”. “داعياً الله تعالى بالرحمة والرضوان للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين والمعطوبين.”.

وتابع قائلا :”كما أأود كذلك أن أعبّر بشكل خاص عن عميق التعاطف معكم، أنتم الرئيس وأخي الكريم، في هذا الظرف الأليم”.

رمزي أحمد توميات

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