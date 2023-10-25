قوجيل يستقبل رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

إستقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمعية وفد عن مجلس الأمة، اليوم الاربعاء، ابراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي والوفد المرافق له، وذلك بحضور، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، حسب بيان مجلس الأمة.

و شكّل اللّقاء حسب ذات المصدر، سانحة لاستعراض راهن ومستقبل العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والترحيب بعمق العلاقات الأخوية العميقة والعريقة التي تربط الجزائر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذا، المحطات التاريخية المميزة التي جمعت الدولتين والشعبين، وربطت مصيرهما ونسجت بينهما علاقات استثنائية وشراكات استراتيجية واتفاقات ثنائية يعتز بها البلدان ويعملان بكل الوسائل من أجل ترقيتها وتعزيزها في كافة المجالات.

و استعرض صالح قوجيل، متانة الروابط الأخوية بين الشعبين الجزائري والتونسي، من خلال ذاكرة التاريخ التي تحفظ نضالهما المشترك ضد الاستعمار، وذكّر بالأواصر الوثيقة ووشائج التضامن بين الشعبين والبلدين خلال ثورة التحرير، والدعم الذي لقيته ثورة نوفمبر التحريرية المظفرة من قبل تونس شعبا وقيادة.

كما استذكر قوجيل، عرى التضامن بين الشعبين الى حد تقاسم جيش التحرير الوطني للأسلحة التي كان يحصل عليها مع الجيش التونسي الفتي، هذا الرصيد التاريخي -يضيف رئيس مجلس الأمة-، هو الذي ساهم في وسم العلاقات بين البلدين منذ استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية بالتميز، و بديناميكية يطبعها التآزر يحرص عليها قائدا البلدين، عبد المجيد تبون و قيس سعيد، يفيد ذات المصدر.

من جهته، نوّه ابراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، بجودة العلاقات الثنائية على جميع الاصعدة والمجالات، بحكم الماضي المشترك والحرص على رسم معالم مستقبل يوطد العلاقات بين البلدين والشعبين، مؤكدا سعي بلاده الى توطيد وتعزيز التقارب بين الدولتين.

كما تناول الطرفان أيضا القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مندّدين بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ومنددين بالموقف غير المشرف للمجموعة الدولية تجاه ما يرتكب في حق الابرياء والعزّل، داعين إلى ضرورة بذل كل الجهود لوقف هذا العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير تجسيدا لمقررات الشرعية الدولية، وكذا تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

على الصعيد البرلماني، الطرفان اتفقا على ضرورة التأسيس لعلاقات ذات ديمومة مبنية على التشاور الدوري في كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية ومن أجل تنسيق المواقف في المنابر البرلمانية الدولية فيما يخص كل القضايا الدولية، يختم بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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