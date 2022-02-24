قوجيل يخلف نفسه على رأس مجلس الأمة

24 فبراير، 2022
جدد صبيحة اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة الثقة في صالح قوجيل لرئاسة المجلس، حيث قاموا بتزكيته بعد إثبات عضوية الأعضاء الجدد المنتخبين والمعينين للثلث الرئاسي.
وأعلن رئيس كتلة الثلث الرئاسي، ساعد عروس، ترشيح صالح قوجيل الذي يتولى رئاسة المجلس منذ 2019، خلال جلسة علنية عقدت اليوم بمجلس الأمة.
كما استشهد عروس في ترشيح صالح قوجيل، بتاريخ هذا الأخير النضالي والثوري وكذا الدور الذي قام به في مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أنه، قام كل من رؤساء كتلة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار ثم جبهة المستقبل وحركة البناء وصوت الشعب، بتقديم دعمهم لصالح قوجيل.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء : النص الكامل للبيان

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء : النص الكامل للبيان

19 يناير، 2020
Photo of منظمة ” إفدي” الدولية تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي الخطير للصحفي الريسوني

منظمة ” إفدي” الدولية تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي الخطير للصحفي الريسوني

20 يونيو، 2021
Photo of هذه قيمة ارتفاع الصادرات خارج المحروقات خلال الثمانية أشهر الأخيرة

هذه قيمة ارتفاع الصادرات خارج المحروقات خلال الثمانية أشهر الأخيرة

13 سبتمبر، 2021
Photo of الجمهورية الصحراوية وجنوب إفريقيا تؤكدان على أن مخطط التسوية الأممي- الإفريقي يبقى الإطار الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

الجمهورية الصحراوية وجنوب إفريقيا تؤكدان على أن مخطط التسوية الأممي- الإفريقي يبقى الإطار الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

15 نوفمبر، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: