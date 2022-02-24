قوجيل يخلف نفسه على رأس مجلس الأمة

جدد صبيحة اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة الثقة في صالح قوجيل لرئاسة المجلس، حيث قاموا بتزكيته بعد إثبات عضوية الأعضاء الجدد المنتخبين والمعينين للثلث الرئاسي.

وأعلن رئيس كتلة الثلث الرئاسي، ساعد عروس، ترشيح صالح قوجيل الذي يتولى رئاسة المجلس منذ 2019، خلال جلسة علنية عقدت اليوم بمجلس الأمة.

كما استشهد عروس في ترشيح صالح قوجيل، بتاريخ هذا الأخير النضالي والثوري وكذا الدور الذي قام به في مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أنه، قام كل من رؤساء كتلة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار ثم جبهة المستقبل وحركة البناء وصوت الشعب، بتقديم دعمهم لصالح قوجيل. ليديا كبيش

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