جدّد رئيس مجلس الامة صالح قوجيل، اليوم السبت، التأكيد على موقف الجزائر الثابت والراسخ تجاه القضية العربية الأم، حسبما أفاد به بيان للمجلس

ووفقا لنص البيان، فقد شارك في هذا المؤتمر كل من د ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ممثلا عن رئيس المجلس، رفقة عبد المجيد بن قداش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج.

وذكر قوجيل، في كلمة وجهها إلى أشغال المؤتمر الـ 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، تلاها نيابة عنه ساعد عروس بالعهد الذي قطعه، رئيس الجمهورية، لدعم القضية الفلسطينية، ودعوته إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى

كما جدد فيها موقف الجزائر الثابت والراسخ تجاه القضية العربية الأم، والذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منددا في الوقت ذاته، بالانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف،

شاجبا كل محاولات طمس الهوية وتشديد الخناق على المقدسيين الصامدين، مذكرا بما قاله رئيس الجمهورية، في رسالته التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إثر الاعتداءات الأخيرة على المسجد الأقصى،

رمزي أحمد توميات

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