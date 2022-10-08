قوجيل: واقع الدبلوماسية الجزائرية يعرف ديناميكية كبيرة

8 أكتوبر، 2022
أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على أن واقع الدبلوماسية الجزائرية يعرف ديناميكية كبيرة، في ظل الوضع السياسي العالمي الذي يعرف تحديات دولية كبرى.
وأورد قوجيل، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، :”حينما نرى مواقف الجزائر المشرفة على مستوى الأمم المتحدة أو علاقاتها مع الدول الكبرى سواء أمريكا أو روسيا، الهند والدول الإفريقية، وحتى على مستوى دول العالم العربي  من خلال كل هذا نلمس مدى قوة الدبلوماسية الجزائرية”.
ودعا رئيس المجلس، إلى الرجوع للتاريخ الدبلوماسي الكبير. أين كانت الدبلوماسية الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة تخوض مواجهات كبيرة في الخارج، مضيفا بالقول:”هذا مدعاة فخر لنا كجزائريين” .
رمزي أحمد توميات
8 أكتوبر، 2022

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