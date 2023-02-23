قوجيل: “رئيس الجمهورية أعطى لالتزاماته الـ 54 مرجعية تاريخية خاصة بها”

23 فبراير، 2023

أشاد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل اليوم الخميس بالمسار التنموي الذي تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال قوجيل: “رئيس الجمهورية أعطى لالتزاماته الـ 54 مرجعية تاريخية خاصة بها”.

وأكد رئيس مجلس الأمة، أن بناء الجزائر الجديدة يأتي من خلال تكريس ما جاء في دستور نوفمبر.

وأضاف: “الجزائر اليوم أعطت المفهوم الحقيقي للاستقلال السياسي الذي يجب أن يدعم بالاستقلال الاقتصادي”.

وتابع قوجيل: “الجزائر اليوم  لديها مواقف ومكانة بين الدول، والجيش الوطني الشعبي له الفضل الكبير في حماية الحراك وصون الوحدة الوطنية.

ش.ن

23 فبراير، 2023

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