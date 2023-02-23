أشاد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل اليوم الخميس بالمسار التنموي الذي تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال قوجيل: “رئيس الجمهورية أعطى لالتزاماته الـ 54 مرجعية تاريخية خاصة بها”.

وأكد رئيس مجلس الأمة، أن بناء الجزائر الجديدة يأتي من خلال تكريس ما جاء في دستور نوفمبر.

وأضاف: “الجزائر اليوم أعطت المفهوم الحقيقي للاستقلال السياسي الذي يجب أن يدعم بالاستقلال الاقتصادي”.

وتابع قوجيل: “الجزائر اليوم لديها مواقف ومكانة بين الدول، والجيش الوطني الشعبي له الفضل الكبير في حماية الحراك وصون الوحدة الوطنية.

ش.ن

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