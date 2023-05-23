قوجيل: القضية الفلسطينية قضية مركزية لا تقبل المقايضة ولا التنازل

قوجيل: القضية الفلسطينية قضية مركزية لا تقبل المقايضة ولا التنازل

جدد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، التأكيد على أنّ القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر الرسمية والشعبية نافذة إلى سويداء القلب، مشددا على أنها قضية مركزية لا تقبل المقايضة ولا التنازل.

وقال قوجيل اليوم الثلاثاء خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بأنّ إعلان الجزائر الذي تمخّض عنه توحيد الصفّ الفلسطيني، لن يبلُغ مبلغه دون حرص كافة الجهات الموقعة عليه وتقديم المصلحة العليا.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”انّ هذا الدرب كان دربنا إبّان ثورتنا التحريرية، أين تخلّى المجاهدون عن انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية من أجل إعلاء المصلحة الوطنية العليا دون غيرها، وهو ما تكلّل في الأخير بنصر مؤزّر وانعتاق من كل الأغلال التي كانت تقيّده”.

اما بشأن الاعتداءات السافرة لقوى الاحتلال، جدّد رئيس مجلس الأمة شجب الجزائر لهذه الممارسات المارقة، مندداً بسياسة النفاق والانتقائية المنتهجة من قبل الدول الغربية التي تُعطي بسكوتها عمّا تشهده الأراضي الفلسطينية ضوءاً أخضر وغطاءً للقوة المحتلة للتمادي والاستمرار في أفعالها الشّنيعة.

من جهته، أعرب فتوح، عن عميق شكره وتقديره للجزائر وللرئيس عبد المجيد تبون، على وجه الخصوص على دعمه الدائم للشعب الفلسطيني.

وأشاد ذات المتحدث بدور الجزائر التاريخي في وحدة البيت الفلسطيني ومسار المصالحة الوطنية، والذي تكلّل شهر أكتوبر الماضي بلمّ الشّمل وإعادة توحيد الصف الفلسطيني وتوقيع الأشقاء الفلسطينيّين على “إعلان الجزائر” وتعهّدهم بالعمل على ترجمة بنودها.

وأشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إلى الأهمية البالغة التي تسهر لأجلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بهدف الحفاظ على تأمين خدماتها المستقبلية لملايين اللاجئين، داعياً لمساعدتها وتقديم الدعم لها.

هذا وسمحت المحادثات بين الطرفين، بتناول حاضر العلاقات البرلمانية البينية، والتأكيد على إرادة الجانبين على تطويرها وتعزيز سُنّة التنسيق والتشاور في إطار مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية.

ليديا كبيش

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