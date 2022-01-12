قوات القمع المغربي تعتقل شابا صحراويا بمدينة السمارة المحتلة

12 يناير، 2022

قامت  قوات القمع المغربية بالسمارة المحتلة باعتقال الشاب عابدين محمد فاظل البار (ملاح) على خلفية وجود مذكرة بحث صادرة في حقه بعد مشاركته في الاحتفال بفوز المنتخب الوطني الجزائري ببطولة كاس العرب لكرة القدم.

و اعتُقل الشاب عابدين محمدف اظل البار ( ملاح) من قِبل أفراد من قوات القمع بزي مدني ، أثناء مروره بالشارع العام بالسمارة المحتلة ، ولا يزال في مخفر شرطة الإحتلال حتى اللحظة ويرتقب ان يتم نقله الى العيون المحتلة قصد محاكمته، دون أن يرتكب أي جرم يستدعي اعتقاله.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد كانت حشود كبيرة خرجت الى شوارع مدينة السمارة المحتلة للاحتفال بفوز المنتخب الوطني الجزائري بكأس العرب لكرة القدم، في يوم 18 ديسمبر 2021 إلا أن قوات القمع المغربية اعترضتهم واعتدت عليهم بالضرب ورشقت سياراتهم بالحجارة، واعتقلت الطفل القاصر “هيدي محمد” وفي اليوم الموالي اعتقلت” حمدن محمد اباعلي” ، بذريعة لا تستند الى اي دليل او حجة.

ليديا كبيش

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