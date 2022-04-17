قوات البوليساريو يستهدف قوات الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

17 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 508، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من قطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقة اكرارة الفرسيك، قطاع المحبس بمنطقة لعكد، بمنطقة اكويرة ولد ابلال، قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الجمعة، مستهدفة القوات الغازية المغربية المحبس وبمنطقة اكرارة الفرسيك.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

ليديا كبيش

17 أبريل، 2022

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