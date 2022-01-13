قوات البوليساريو تواصل أقصافها المركزة ضد تخندقات العدو بنقاط متفرقة من جدار الذل والعار

13 يناير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 426، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصلوا أقصافهم المركزة ضد تخندقات قوات الإحتلال المغربي بنقاط متفرقة من جدار الذل والعار.

وحسب نص البلاغ فقد نفذت ايوم الأربعاء، وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد هجمات مركزة إستهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة فدرة المرس، قطاع حوزة.

كما تمكنت قوات البوليساريو من شن قصف استهدف  تخندقات قوات العدو بمنطقة ام لكطى، قطاع المحبس، بمنطقة الشيظمية، قطاع المحبس و تم تدمير عدد من اليات ومعدات قاعدة العدو المستهدفة من بينها عربة مدفعية اورك ستالين.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي  قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الثلاثاء، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي السمارة والفرسية وبمناطق خنكة حورية واودي الصفا واكرارة لحديد.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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