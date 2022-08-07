قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد جنود الاحتلال بقطاعي أوسرد وأم أدريكة

7 أغسطس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 605 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفوا تواجدات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي أوسرد وأم أدريكة.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت يوم السبت قوات الاحتلال المغربية بمناطق أكليبات العكاية، أكليب الشك وكلب النص بقطاع أووسرد، ومنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد استهدفت أول أمس الجمعة القوات المغربية الغازية بقطاع المحبس وبمنطقتي أودي الظمران وأكرارة الفرسيك.

وتتوالى منذ 13 نوفمبر 2020 هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تتكبد كل يوم خسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار المغربي، يضيف البلاغ.

رمزي أحمد توميات

7 أغسطس، 2022

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