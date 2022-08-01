قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال بقطاعي حوزة والمحبس

أفاد البلاغ العسكري رقم 599 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت تواجدات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي، استهدفت يوم الأحد قوات الاحتلال المغربي بمنطقة فدرة تركانت قطاع حوزة ومنطقتي لعكد وأكويرت ولد أبلال بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها أول أمس السبت ضد القوات المغربية الغازية بقطاع أوسرد وبمناطق أكليبات العكاية، كلب النص وأسطيلت ولد بوأكرين.

رمزي أحمد توميات

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