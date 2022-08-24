قوات البوليساريو تنفذ هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي ام ادريكة واوسرد

أفاد البلاغ العسكري رقم 615 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي ام ادريكة واوسرد.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات من الجيش الصحراوي استهدفت قوات العدو المغربي يوم الثلاثاء بأقصاف مركزة في قواعد مدفعية العدو خلف جدار الذل والعار جنوب منطقة تاواراشيت قطاع ام ادريكة

كما تم لستهداف مدفعية الاحتلال خلف جدار الذل والعار شرق منطقة تاواراشيت قطاع ام ادريكة، و مدفعية العدو بمنطقة ازمول ام خملة قطاع ام ادريكة، و قواعد جيش الاحتلال شمال منطقة تاذارورت قطاع اوسرد

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الاثنين ،مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق اكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ،مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

ليديا كبيش

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