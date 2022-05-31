أفاد البلاغ العسكري رقم 546 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي يوظ الاثنين ، جنود الاحتلال المغربي بهجومات جديدة ومركزة بقطاع المحبس ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ فان مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، أستهدفت بأقصافها تمركزات جنود الإحتلال المتخندقة بمناطق أودي الظمران ، أكرارة الفرسيك ، أكرارة العطاسة بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الأحد مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي المحبس وحوزة وبمناطق روس ديرت وروس لكطيطيرةوفدرة تركانت وبن زكة واكويرة ولد ابلال

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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