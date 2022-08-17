قوات البوليساريو تكبد جنود الإحتلال بقطاعي المحبس والكلتة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي المتمركزة بجدار الذل والعار بالتحديد بقطاعي المحبس والكلتة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب البلاغ العسكري رقم 610 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فأن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت باقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الاحتلال بمناطق اميطير لمخينزة ، سبخة تنوشاد ، روس السبطي ، وأكرارة الفرسيك وأودي الظمران بقطاع المحبس .

وأضاف البلاغ العسكري أن تشكيلات أخرى من الجيش الصحراوي قصفت تواجدات قوات الاحتلال بمنطقة أجبيل الكارة بقطاع الكلتة

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع اوسرد والمحبس وبمناطق كلب النص واسطيلة ولد بواكرين واعكد اركان والعرية

وتتوالى هجمات جيش التحريرالشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...