أفاد البلاغ العسكري رقم 524 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وأوسرد، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وحسب نص البلاغ فإم ن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أسطيلة ولد بواگرين بقطاع أوسرد.

وأضاف البلاغ، أن مفارز أخرى من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت هجماتها على تمركزات قوات الإحتلال بمناطق روس السبطي، أودي أم أركبة، ونقطة الإنذار رقم 191 بمنطقة أكرارة العطاسىة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الثلاثاء على قوات العدو بقطاع اوسرد، مستهدفة منطقة اسطيلة ولد بواكرين.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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