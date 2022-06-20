قوات البوليساريو تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

20 يونيو، 2022

 كبد مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوات العدو المغربي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وذلك في حصيلة العمل القتالي خلال الايام الماضية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ووفقا للمصدر، فقد استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي التحرير الشعبي الصحراوي خلال الأيام الماضية تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع البكاري، بمنطقة ام الدكن.

واستهدفت مفارز اخرى متقدمة من قوات الجيش المسلحة قطاع الفرسية وتحديدا بمناطق روس الفيعين وروس لكصيبين واكرارة لحديد واكرارة الشديدة.

كما ركزت وحدات البوليساريو هجماتها مستهدفة قطاع حوزة، بمناطق روس تركانت وروس لكطيطيرة واربيب الكاعة وفدرة العش وفدرة لغراب.

فيما هاجمت خلال الايام الماضية، قطاعي المحبس وام ادريكة ومست الاقصاف مناطق اودي الظمران، اكرارة العطاسة، اكرارة الفرسيك، سبخة تنوشاد، روس السبطي وامطيطير لمخينزة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

20 يونيو، 2022

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