أفاد البلاغ العسكري رقم 520 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات الفرسية، حوزة والمحبس.

وحسب نص البلاغ العسكري، فإن وحدات من الجيش الصحراوي استهدفت، يوم السبت، قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقة اكرارة الشديدة، قطاع الفرسية بمنطقة اكرارة لحديد، وبمنطقة لمكيتب، في قطاع حوزة.

كما تمكنت قوات البوليساريو، من شن قصف استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اودي ام اركبة، بمنطقة روس السبطي، وبمنطقة سبخة تنوشاد، في قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الجمعة مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي المحبس وحوزة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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