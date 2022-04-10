أفاد البلاغ العسكري رقم 502، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بنقاط متفرقة من قطاعي السمارة وحوزة.

وحسب نص البلاغ، فإنه خلال يوم السبت استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قوات العدو المغربي باقصاف مركزة بمنطقة خنكة حورية، قطاع السمارة.

و شنت قوات البوليساريو قصف استهدفت تمركزات قوات الاحتلال بمنطقة روس لكصيبي، بمنطقة لمكيتب، قطاع حوزة، وكذا مقر قيادة فيلق العدو شمال لكصيبين، قطاع حوزة.

كما قصفت وحدات جيش التحرير الصحراوي تواجدات الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من قواعد العدو المستهدفة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الجمعة مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي المحبس وام ادريكة وبمناطق روس السبطي واكويرة ولد ابلال وام الدكن.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

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