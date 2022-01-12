قوات البوليساريو تقصف بشكل مكثف مواقع جنود الإحتلال بقطاعي السمارة و الفرسية

12 يناير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 425 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت يوم الثلاثاء، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بأقصاف مركزة وعنيفة بقطاعي السمارة و الفرسية.

وحسب نص البلاغ العسكري، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت أقصافها ضد قوات الإحتلال المغربي بمنطقة خنكة حورية و بمنطقة روس اودي الصفا في قطاع السمارة، ومنطقة اكرارة لحديد في قطاع الفرسية.

وكانت مفارز متقدمة من  جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي حوزة والمحبس وبالتحديد في مناطق فدرة لغراب، فدرة العش وروس السبطي.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأقحاح مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار  يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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