قوات البوليساريو تشدد هجماتها على تخندقات قوات العدو بمناطق أجبيلات البيظ ، لعكد ، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد

قوات البوليساريو تشدد هجماتها على تخندقات قوات العدو بمناطق أجبيلات البيظ ، لعكد ، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد

أفاد البلاغ العسكري رقم 491 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شددت هجمات على تمركزات قوات الإحتلال بمنطقة أجبيلات البيظ لعكد ، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد بقطاعي الكلتلة والمحبس ، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ فان مفارز متقدمة من جيش التحريرالصحراوي، أستهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة قوات العدو المتخندقة بمنطقة أجبيلات البيظ بقطاع الكلتة .

وأضاف البلاغ ، أن مفارز أخرى شددت هجماتها على تخندقات قوات العدو بمناطق لعكد ، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس .

وكانت مفارز أخرى من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، قد ركزت أقصافها أول أمس الثلاثاء على تخندقات قوات الإحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق روس الشيظمية ، روس السبطي ، أودي الظمران، أسطيلة ولد بوكرين .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الثلاثاء مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعي المحبس واوسرد وبمناطق روس الشيظمية وروس السبطي واودي الظمران واسطيلة ولد بوكرين .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار ، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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