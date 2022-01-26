قوات البوليساريو تستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي في قطاع المحبس

أفاد البلاغ العسكري رقم 439، الصادر عن وزراة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت يوم أمس الثلاثاء، هجمات مركزة إستهدفت قواعد وتحصينات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، فإنن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة في منطقة اكويرة ولد ابلال في قطاع المحبس، خلفت هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها، في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس، وبالتحديد في مناطق لعكد وسبخة تنوشاد واكرارة الفرسيك.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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