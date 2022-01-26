قوات البوليساريو تستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي في قطاع المحبس

26 يناير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 439، الصادر عن وزراة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت  يوم أمس الثلاثاء، هجمات مركزة إستهدفت قواعد وتحصينات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، فإنن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة في منطقة اكويرة ولد ابلال في قطاع المحبس، خلفت هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها، في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس، وبالتحديد في مناطق لعكد وسبخة تنوشاد واكرارة الفرسيك.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of شخصيات إفريقية تحتفي بثورة أول نوفمبر وتؤكّد أنّ الديبلوماسية الجزائرية كانت دوما صوت إفريقيا في العالم

شخصيات إفريقية تحتفي بثورة أول نوفمبر وتؤكّد أنّ الديبلوماسية الجزائرية كانت دوما صوت إفريقيا في العالم

1 نوفمبر، 2021
Photo of 28 طائرة لنقل حوالي 4800 مناصر  إلى القاهرة لمناصرة الفريق الوطني في نهائي الكان

28 طائرة لنقل حوالي 4800 مناصر  إلى القاهرة لمناصرة الفريق الوطني في نهائي الكان

16 يوليو، 2019
Photo of وزير الصحة يكذب خبر توزيع لقاح كورونا خلال شهر جانفي المقبل

وزير الصحة يكذب خبر توزيع لقاح كورونا خلال شهر جانفي المقبل

2 ديسمبر، 2020
Photo of ممثل جبهة البوليساريو: عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة تقف على مفترق طرق حاسم

ممثل جبهة البوليساريو: عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة تقف على مفترق طرق حاسم

28 أكتوبر، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: