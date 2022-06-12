قوات البوليساريو تستهدف قوات الاحتلال المغربي بقطاع آمكالة

12 يونيو، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 556، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات جديدة استهدفت من خلالها تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع آمكالة.

وحسب نص البلاغ  فإنه وخلال اليوم السبت، فقد استهدفت وحدات البوليساريو قوات العدو المغربي بأقصاف مركزة في منطقة امكلي الدشرة، ةمنطقة امكلي اتشطارا، قطاع امكالة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الجمعة، مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعات حوزة والمحبس والفرسية وام ادريكة وبمناطق شمال ديرت وفدرة التمات وفدرة اعزيزة وفدرة ابروك وروس السبطي واودي ام اركبة واكرارة الشديدة وروس اوديات الشديدة وازمول ام خملة.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

12 يونيو، 2022

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