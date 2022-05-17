أفاد البلاغ رقم 534 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفوا يوم الاثنين، قوات الاحتلال المغربي بهجومات جديدة بمنطقة تنوشاد قطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت يوم الاثنين تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها أول أمس الأحد مستهدفة القوات المغربية الغازية بقطاعي المحبس وحوزة وبمناطق روس السبطي، لعكد، أكويرة ولد أبلال، أكرارة الفرسيك، أكصيب النخلة، أكصيب أمشغب ولكصيبي لملس.

رمزي أحمد توميات

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