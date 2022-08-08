قوات البوليساريو تستهدف جنود الاحتلال بقطاعات المحبس و أم أدريكة وأوسرد

8 أغسطس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 606 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس، أم أدريكة وأوسرد.

وحسب نص البلاغ، فقد نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي هجومات جديدة ضد قوات العدو المغربي بمنطقتي روس السبطي وتنوشاد بقطاع المحبس ونقطة إنذار العدو 181 بمنطقة أكرارة العطاسة قطاع المحبس.

كما تم قصف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس الكايدية قطاع أم أدريكة وشرق تاذرورت بقطاع أوسرد؛ أين شوهدت أعمدة الدخان وألسنة النيران تتصاعد من قواعد العدو المستهدفة.

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجوماتها أول أمس السبت ضد القوات المغربية الغازية بقطاعي أوسرد وأم أدريكة وبمناطق أكليبات العكاية، أكليب الشك، كلب النص وأزمول أم خملة.

رمزي أحمد توميات

8 أغسطس، 2022

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