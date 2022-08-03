قوات البوليساريو تستهدف جنود الاحتلال بقطاع المحبس

3 أغسطس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 601 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفوا تواجدات جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال المتمركزة بمنطقتي أكرارة العطاسة وبالتحديد نقطة الانذار 101 ، وأودي أم أركبة وتحديدا نقطة الإنذار 191 بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الاثنين مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق روس السبطي واكرارة الفرسيك .

وتتوالى هجمات جيش التحريرالشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

3 أغسطس، 2022

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