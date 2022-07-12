قوات البوليساريو تستهدف جنود الاحتلال بقطاعات المحبس، حوزة، الكلتة وأوسرد

قوات البوليساريو تستهدف جنود الاحتلال بقطاعات المحبس، حوزة، الكلتة وأوسرد

أفاد البلاغ العسكري رقم 581 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذوا هجومات جديدة ضد جنود الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس، حوزة، الكلتة وأوسرد، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت بأقصافها تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي روس ديرت ولكصيبيين بقطاع حوزة .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت هجماتها على جنود الاحتلال بمنطقة اكويرة ولد ابلال قطاع المحبس ، فيما استهدفت اخرى منطقة اجبيلات الخظر بقطاع الكلتة مرتين متتاليتين .

وأشار البلاغ كذلك الى أن تشكيلات متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت جحور قوات العدو بمنطقة اسطيلة ولد بواكرين بقطاع اوسرد

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمناطق اودي الظمران وسبخة تنوشاد

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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