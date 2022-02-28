قوات البوليساريو تستهدف تمركزات قوات الاحتلال بمنطقتي روس الشيظمية وأودي الظمران

28 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 471، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تمركزات وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي روس الشيظمية وأودي الظمران بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها يوم الأحد على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق روس الشيظمية وأودي الظمران

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس السبت على قوات الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق اأكرارة الفرسيك وأودي أم أركبة .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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