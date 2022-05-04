قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أسطيلة ولد بوكرين
أفاد البلاغ العسكري رقم 523 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت يون أمس ، هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي بمنطقة اسطيلة ولد بوكرين بقطاع أوسرد ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .
وحسب نص البلاغ، فان مفارز متقدمة من الجييش الصحراوي أستهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تمركزات قوات الاحتلال المغربي المتخندقة بمنطقة أسطيلة ولد بوكرين بقطاع أوسرد .
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الاثنين على تخندقات قوات العدو بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق سبخة تنوشاد اميطير لمخينزة ولعگد .
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.
رمزي أحمد توميات