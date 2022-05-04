أفاد البلاغ العسكري رقم 523 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت يون أمس ، هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي بمنطقة اسطيلة ولد بوكرين بقطاع أوسرد ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ، فان مفارز متقدمة من الجييش الصحراوي أستهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تمركزات قوات الاحتلال المغربي المتخندقة بمنطقة أسطيلة ولد بوكرين بقطاع أوسرد .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الاثنين على تخندقات قوات العدو بقطاع المحبس ، مستهدفة مناطق سبخة تنوشاد اميطير لمخينزة ولعگد .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الإحتلال المغربي التى تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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