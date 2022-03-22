قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات العدو بمنطقة أجبيلات الخظر

22 مارس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 489 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات العدو بمنطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ فان مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، أستهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الإحتلال المتمركزة بمنطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة .

وكانت مفارز أخرى، ركزت أول أمس الأحد أقصافها على تمركزات جنود الإحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة تخندقات قوات العدو بمنطقة أكويرة ولد أبلال .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقتات جنود العدو المتمركزة على طول جدار الذل والعار ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

22 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

حركة البناء: النظام المغربي ألغى كل تحفّظ التزمت به الجزائر بعدوانه الجبان

3 نوفمبر، 2021

كتلة المحافظين والاصلاحيين الاوروبيين تدين النظام المغربي وتعتبر أحداث سبتة انتهاكًا خطيرًا للحدود الخارجية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي

9 يونيو، 2021

الأرسيدي استحوذ على 45 بلدية بأقل من 7 % من المسجلين في القوائم الإنتخابية

16 يناير، 2020

 الحكومة تعمل على إنجاز مليون وحدة سكنية

23 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: