أفاد البلاغ العسكري رقم 489 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات العدو بمنطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ فان مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، أستهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الإحتلال المتمركزة بمنطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة .

وكانت مفارز أخرى، ركزت أول أمس الأحد أقصافها على تمركزات جنود الإحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة تخندقات قوات العدو بمنطقة أكويرة ولد أبلال .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقتات جنود العدو المتمركزة على طول جدار الذل والعار ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات ، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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