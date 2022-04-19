قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة

19 أبريل، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 509 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من قطاع حوزة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ  فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة اكصيبي النخلة بقطاع حوزة ، فيما ركزت مفارز أخرى أقصافها على جنود الاحتلال بمنطقة سدرة تركانة بقطاع حوزة

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، شددت أقصافها على جحور قوات العدو بمنطقة بن زكة ، و مقر قيادة فيلق الاحتلال التاسع والستين بمنطقة لمكيتب بقطاع حوزة .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة اكرارة الفرسيك ولعكد واكويرة ولد ابلال

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

19 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور

12 نوفمبر، 2020

اتحادا التربية والتعليم الصحراوي وعمال التحرير والحلفاء الجنوب افريقي يدينان القمع الوحشي على الصحراويين في المناطق المحتلة

27 سبتمبر، 2021

بريد الجزائر : هذه هي التواريخ الجديدة لصب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق

18 نوفمبر، 2020

فيما طرحت عروضا جديدة لفائدة كل الزبائن: اتصالات الجزائر تؤكد رفع سرعة التدفّق

30 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: