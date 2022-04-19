أفاد البلاغ العسكري رقم 509 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من قطاع حوزة ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب نص البلاغ فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة اكصيبي النخلة بقطاع حوزة ، فيما ركزت مفارز أخرى أقصافها على جنود الاحتلال بمنطقة سدرة تركانة بقطاع حوزة

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، شددت أقصافها على جحور قوات العدو بمنطقة بن زكة ، و مقر قيادة فيلق الاحتلال التاسع والستين بمنطقة لمكيتب بقطاع حوزة .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة اكرارة الفرسيك ولعكد واكويرة ولد ابلال

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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