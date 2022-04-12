قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات الكلتة ، المحبس وأتويزكي

12 أبريل، 2022

 نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بنقاط متفرقة من قطاعات الكلتة ، المحبس وأتويزكي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وحسب المصدر فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصافها جحور قوات الاحتلال بمنطقة أجيلات البيظ بقطاع الكلتة .

كما تمكنت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها على تمركزات جنود الاحتلال بمناطق لمسامير ، أكرارة العربي ، كصبة الشهداء بقطاع اتويزكي، فيما استهدفت مفارز أخرى بأقصافها تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاعات السمارة وحوزة و المحبس، ومناطق خنكة حورية وروس لكصيبي ولمكيتب وشمال لكصيبين وسبخة تنوشاد .

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف المصدر.

رمزي أحمد توميات

12 أبريل، 2022

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