قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وأوسرد

أفاد البلاغ العسكري رقم 472 ، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تمركزات وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمناطق سبخة تنوشاد وأكويرة ولد أبلال واعظيم ام أجلود بقطاعي المحبس وأوسرد.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، فقد استهدفت تمركزات جنود الاحتلال بمنطقتي اكويرة ولد ابلال وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس .

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها على جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع اوسرد .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجماتها أول أمس الأحد على جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة مناطق روس الشيظمية واودي الظمران .

كما تستمر هجمات، جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .

رمزي أحمد توميات

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