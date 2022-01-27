قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد وأم الدكن

أفاد البلاغ العسكري رقم 440 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد وأم الدكن بقطاعي المحبس والبكاري.

وحسب نص البلاغ، فإن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصاف مركزة وعنيفة تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وأضاف البلاغ أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ، ركزت أقصافها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس وبمنطقة اكويرة ولد ابلال

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار ، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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